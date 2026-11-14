(ANSA) - WASHINGTON, 13 NOV - Sono ancora 700 gli aerei in volo nei cieli Usa, mentre sono più di 3.000 i voli finora cancellati. Sono gli ultimi dati diffusi dalla Cnn sul blocco totale ai voli deciso circa due ore fa dall'Authority del trasporto aereo, la Federal Aviation Administration (Faa), per motivi di sicurezza dopo i problemi rilevati alle telecomunicazioni. "La situazione è ancora lontana dal ritorno alla normalità a causa dell'incertezza sulle cause dei problemi", ha riferito la Cnn. (ANSA).