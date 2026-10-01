(ANSA) - WASHINGTON, 01 OTT - Manca ancora un mese al giorno delle elezioni di medio termine ma oltre 700.000 americani hanno già votato in almeno 30 Stati e dai primi dati emerge un vantaggio dei democratici nel mobilitare il proprio elettorato. Lo riporta la Cnn. In Iowa, ad esempio, i democratici hanno effettuato il 67% delle richieste di schede elettorali, in aumento rispetto al 54% registrato nello stesso periodo del 2024. In Pennsylvania la percentuale è del 66% (contro il 62%) e nel Maine del 57% (contro il 53%). Inoltre, secondo i dati della Commissione elettorale della North Carolina, il 42% delle richieste di schede proviene da Democratici, una cifra in crescita rispetto al 36% registrato nello stesso momento due anni fa. Gli sperti tuttavia fanno notare che il fenomeno potrebbe anche solo essere indicativo del fatto che i repubblicani preferiscono altre forme di voto. Anche perché i dati su quello anticipato riflettono solo una parte dell'elettorato: una fascia che, tipicamente, è più anziana e meno orientata verso il partito di Donald Trump. (ANSA).