(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana. Lo riferisce la Cnn, dopo che fonti citate dalla Cbs avevano affermato che Stati Uniti e Israele stavano pianificando congiuntamente un'imminente campagna di bombardamenti contro le infrastrutture energetiche iraniane. Da parte sua, Abc News cita una fonte secondo cui gli attacchi sono stati discussi con funzionari israeliani, ma non è ancora chiaro se Israele sarà direttamente coinvolto. (ANSA).