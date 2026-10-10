(ANSA) - RIAD, 11 OTT - La coalizione militare a guida saudita, che sostiene il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, ha annunciato il lancio di un proiettile vicino all'aeroporto di Dammam, nell'est del regno, poche ore dopo un attacco mortale su quello di Riad, attribuito agli Houthi filo-iraniani. "Un proiettile è caduto vicino all'aeroporto internazionale Re Fahd di Dammam", ha scritto il portavoce della coalizione su X. Situato nella regione orientale del regno, ricca di petrolio, l'aeroporto, insieme a quello di Gedda a ovest, funge da alternativa all'aeroporto di Riad, chiuso dopo l'attacco degli Houthi. (ANSA).