(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "L'ipotesi di finanziare il taglio delle accise aumentando i prezzi delle sigarette è per il Codacons semplice 'follia'. Si tratta di una proposta assurda e sbagliata sotto ogni punto di vista". Lo dichiara l'associazione in un comunicato. "Siamo da sempre contrari al fumo e favorevoli a misure per disincentivare il consumo di tabacco - scrive il Codacons -, ma in questo caso non si tratterebbe di una misura sanitaria, ma di un escamotage fiscale che finirebbe per far pagare lo sconto sulle accise agli stessi cittadini che fanno rifornimento alla pompa". "Tassare unicamente i fumatori equivarrebbe ad una palese discriminazione nei confronti di una specifica categoria di cittadini, prestandosi a ricorsi nelle aule di giustizia. - avvisa il Codacons - A questo punto perché non tassare anche chi mangia cibo spazzatura o beve bevande gassate, prodotti che al pari delle sigarette sono nocivi per la salute umana?". Per l'associazione "farebbe bene il governo ad accantonare questa idea folle e cercare le risorse per il taglio delle accise mettendo le mani non nelle tasche dei cittadini, ma in quelle dei petrolieri". (ANSA).