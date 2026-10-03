(ANSA) - ROMA, 03 OTT - In 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, Ip, Q8 e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi di euro, che salgono a 18,9 centesimi in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,5 euro su un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro su pieno di benzina, mentre in autostrada la minore spesa sul pieno si attesta a circa 9,4 euro sia per il diesel che per la verde. Lo calcola il Codacons, dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Tuttavia - fa notare l'associazione - non tutti gli impianti presenti sul territorio e legati ai marchi che hanno lanciato iniziative per calmierare i listini hanno aderito agli sconti, e ci sono ancora ampi margini per ulteriori riduzioni dei prezzi di benzina e gasolio sulla rete. Intanto - ricorda il Codacons - il prossimo 5 ottobre scadrà il taglio delle accise da 6,1 centesimi di euro sul gasolio, e dal giorno dopo entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili così come annunciato dal governo. (ANSA).