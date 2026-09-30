(ANSA) - TEL AVIV, 30 SET - Il pilota omanita che oggi avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Flydubai carico di passeggeri israeliani è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Il pilota ha dichiarato al canale televisivo israeliano Channel 16 che il cittadino omanita si era unito alla compagnia FlyDubai solo otto mesi fa. "Pregava in modo eccessivo durante tutta la giornata e si rifiutava di stringere la mano alle donne", ha dichiarato. Le affermazioni sono state rilanciate dal Times of Israel. (ANSA).