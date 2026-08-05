(ANSA) - BOGOTÁ, 05 AGO - Rigide misure di sicurezza nella città colombiana di Cali in vista della cerimonia di insediamento del presidente eletto Abelardo de la Espriella, che ha rotto con la tradizione spostandola dalla capitale, Bogotá. I provvedimenti, che entreranno in vigore venerdì, includono il divieto di transito di camion merci e restrizioni all'uso dei droni. L'amministrazione comunale ha spiegato che si tratta di accorgimenti preventivi, a seguito degli attacchi compiuti da gruppi armati illegali contro installazioni di polizia ed esercito in diverse regioni del Paese negli ultimi mesi. Nell'ambito della vasta operazione, le autorità hanno anche offerto una ricompensa equivalente a circa 150.000 dollari per informazioni che portino allo sventamento di eventuali attentati. Per l'occasione saranno schierati oltre undicimila uomini tra Forze armate e Polizia nazionale. Nel frattempo, il Tribunale amministrativo di Cundinamarca ha accolto un ricorso presentato da un cittadino contro lo svolgimento dell'evento a Cali. L'istanza critica la mancanza di trasparenza riguardo ai costi del trasferimento della cerimonia e chiede che le spese vengano rese pubbliche. (ANSA).