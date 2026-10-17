(ANSA) - TEL AVIV, 17 OTT - Coloni israeliani hanno attaccato un gruppo che comprende anche diplomatici europei nei pressi del villaggio palestinese di Taybeh, nei pressi di Ramallah. Sul posto sono presenti diplomatici belgi, polacchi e francesi, tra cui il console francese a Gerusalemme secondo quanto riportato dagli attivisti sul campo e dalla radio militare. I coloni mascherati e muniti di bastoni hanno lanciato pietre contro i veicoli diplomatici. Immagini e testimonianze dalla zona indicano che una decina di coloni israeliani mascherati sono arrivati nella zona a bordo di quad, hanno circondato il veicolo di uno dei diplomatici chiedendo i documenti d'identità e hanno poi infranto a sassate il finestrino dell'auto del consolato belga. Secondo quanto riportato da Haaretz, tra le persone aggredite vi è anche Bernard Baudoux, sindaco della città francese Aulnoye-Aymeries. (ANSA).