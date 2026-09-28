PHOTO
(ANSA) - BRUXELLES, 28 SET - La Commissione Ue invita gli Stati membri ad adottare "misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario" a far fronte "a una crisi dei prezzi" dell'energia "legata a una crisi di approvvigionamento". Lo scrive il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai ventisette ministri dell'energia, incluso Gilberto Pichetto Fratin. "Nel contesto di un'offerta globale limitata e di un'elevata volatilità dei prezzi, la riduzione della domanda può rappresentare uno strumento efficace per contribuire a contenere i prezzi", si legge nella missiva di cui l'ANSA ha preso in visione una copia. (ANSA).