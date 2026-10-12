(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "La Commissione ha già delineato i margini di flessibilità a disposizione dei Paesi membri per far fronte all'elevato costo della vita e, in particolare, alla crisi energetica che stiamo attraversando". Lo ha detto il commissario Ue per la Giustizia, Michael McGrath, all'ANSA a margine della conferenza su Eu Inc., organizzata dal Single market lab dell'Agenzia di ricerche e legislazione (Arel) presso l'Ufficio del Parlamento europeo a Roma, rispondendo a una domanda sulla possibilità di nuova flessibilità legata all'inflazione. "La guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente hanno esacerbato la situazione sui mercati, ripercuotendosi sia sulle imprese che sulle famiglie", ha sottolineato McGrath, evidenziando che Bruxelles lavora "a stretto contatto" con i governi "per garantire che dispongano della necessaria flessibilità, nel rispetto, al contempo, delle esigenze di sostenibilità fiscale". (ANSA).