(ANSA-AFP) - BRUXELLES, 31 OTT - La Commissione europea ha invitato il presidente polacco a convalidare la nomina di otto nuovi giudici, poco dopo le consultazioni da lui tenute con i rappresentanti dei partiti della maggioranza centrista e dell'opposizione nazionalista, volte a trovare una via d'uscita dall'attuale crisi politica e istituzionale. "Spetta alle autorità polacche garantire che il Tribunale costituzionale possa funzionare in conformità con la Costituzione polacca e nel rispetto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Ue", ha dichiarato all'Afp un portavoce della Commissione europea. La nomina di otto nuovi membri del Tribunale costituzionale rientra nella competenza costituzionale del Sejm" (la camera bassa del parlamento), ha aggiunto, mentre il presidente polacco Karol Nawrocki si è rifiutato di ratificarla. (ANSA-AFP).