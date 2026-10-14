(ANSA) - BRUXELLES, 14 OTT - "Siamo vicini a una soluzione compatibile con le norme dell'Ue, che consentirebbe di attuare la misura proposta, che di fatto ridurrebbe l'impatto dei costi della produzione di energia elettrica da gas sul prezzo complessivo dell'elettricità. A seguito di intense e costruttive discussioni tra la Commissione e le autorità italiane, si sta delineando un accordo di massima sugli elementi chiave necessari per attuare questa misura in linea con le norme dell'Ue. Tutto ciò, ovviamente, è subordinato alle discussioni tecniche finali. ". Lo spiega un portavoce della Commissione confermando le parole di Giorgia Meloni questa mattina. La premier aveva detto: "La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia" e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia" e "nessuno può rispondere efficacemente da solo" per questo serve "una risposta coordinata e rapida". Le regole "non possono aggravare la crisi". (ANSA).