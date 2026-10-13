VERONA - Sono stati condannati dal tribunale di Verona, rispettivamente a 6 anni e mezzo e a 4 anni e 3 mesi, Alessandro Migliori e Loris Colpini, i due poliziotti in servizio nel 2022 alle Volanti, imputati di tortura nei confronti di due persone che erano state fermate e portate negli uffici della Questura scaligera. I pubblici ministeri, Carlo Boranga e Chiara Bisso, avevano chiesto condanne a 6 anni e 7 mesi per Migliore e a 3 anni e 10 mesi per Colpini, al quale è stata quindi inflitta una condanna inferiore.



Il collegio, presieduto dal giudice Raffaele Ferraro ha invece assolto Colpini dall'accusa di discriminazione per un altro episodio legato a un terzo fermato in Questura. Per entrambi è stata disposta l'interdizione dai pubblici uffici. Migliore nel frattempo si era già dimesso dalla Polizia di Stato. Altri 12 agenti sono stati rinviati a giudizio, di cui quattro per tortura, e il processo si aprirà a febbraio 2027. Lo scorso febbraio, invece, altri tre poliziotti erano stati condannati con rito abbreviato a pene più lievi (tra i 4 e 5 mesi), a vario titolo per lesioni, omessa denuncia e falso.