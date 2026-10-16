(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "La situazione internazionale rimane molto complicata. Il perdurare delle tensioni su tutta la filiera degli energetici acuisce i timori di un'accelerazione dell'inflazione. La nostra stima per il tasso d'inflazione di ottobre è 4,7% (Nic). Il 5% è, purtroppo, in vista. Il superamento del 2% della core inflation pure. Non è un destino e tutto resta possibile. Tuttavia, gli spazi per evitare i suddetti pessimi risultati si restringono ogni giorno che passa con un Brent tra i 100 e 110 dollari al barile". Ma reggono intanto consumi e Pil. Sono le previsioni di Confcom. (ANSA).