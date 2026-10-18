(ANSA) - MILANO, 18 OTT - E' di oltre mezzo milione di euro la prima stima dei danni a negozi e locali causati negli scontri di ieri nel centro di Milano. Lo ha spiegato il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, parlando di "forte preoccupazione perché una situazione del genere non si era mai vista". "Nella zona centrale la stima è di oltre cinquecentomila euro fra danni e mancato introito perché alle 17 i negozi hanno dovuto chiudere" ha detto all'ANSA. "C'è preoccupazione per il futuro, perché quello che si evidenzia è una situazione di disagio sociale - ha aggiunto - ma anche fiducia nelle istituzioni. Ognuno deve fare la sua parte". (ANSA).