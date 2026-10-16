(ANSA) - MODENA, 16 OTT - Prima svolta nel caso dei due coniugi trovati decapitati nella loro abitazione a Mirandola, nel Modenese. Daniele Tavoni, 55 anni, è stato sottoposto a fermo poiché principale sospettato del duplice omicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri della madre Vincenza Giannini, 74 anni originaria di Bovino (provincia di Foggia), e del marito di lei, l'83enne Pier Ferdinando Casari, nato a San Felice sul Panaro nel Modenese. Secondo alcune ricostruzioni, tra il 55enne e la coppia di coniugi ci sarebbero state in passato liti per motivi economici. (ANSA).