(ANSA) - MOSCA, 17 OTT - La decisione di Donald Trump di esentare la Russia da importanti sanzioni - stabilite dal Congresso statunitense - rappresenta un nuovo smacco per l'Ucraina e costituisce un momento "storico": è quanto ha affermato oggi il principale negoziatore economico di Vladimir Putin. "La sospensione della legge Graham da parte dell'amministrazione Trump è un momento importante e davvero storico", ha affermato sui social network Kirill Dmitriev, consigliere del Cremlino per la cooperazione economica internazionale, poche ore dopo la firma, da parte del presidente americano, di un decreto che sospende le nuove sanzioni contro Mosca. (ANSA).