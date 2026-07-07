(ANSA) - ROMA, 07 LUG - La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati contro il Collegio per i reati ministeriali e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, relativo all'omessa richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei deputati per il reato contestato a Giusi Bartolozzi, allora capo di gabinetto del ministro della Giustizia. Il ricorso sarà trattato, in rito e nel merito, in una prossima udienza pubblica. Lo rende noto la Consulta. (ANSA).