(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Il tavolo per il programma del campo progressista slitta a ottobre? "Io ho detto che anche a fine settembre, una volta che termina il processo di Nova, saremo in condizione di portare questi risultati e di confrontarci con le altre altre forze politiche per esaminarli insieme". Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine di un evento all'Istituto Luigi Sturzo a Roma. Nova è il processo di consultazione con cui il M5s sta elaborando le proposte del Movimento per la coalizione. (ANSA).