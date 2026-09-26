(ANSA) - ROMA, 26 SET - "La nuova primavera è la necessità di far ripartire l'Italia. Significa riaccendere i motori dopo 4 anni di un inverno che sarebbe stato anche peggiore senza i soldi del Pnrr. La gente se la passa molto male. Hanno difficoltà singol, famiglie, imprese" tra "caro vita, un'inflazione molto alta e caro bollette. Non possiamo lasciare addirittura che un colosso come Eni in termini di auto-responsabilità intervenga a calmierare i prezzi del carburante. Questi sono compiti del governo, non hanno nessuna idea, rincorrono Vannacci, vogliono dettare un'agenda che non è quella delle urgenze e delle priorità dei cittadini. Devono andare a casa". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a margine dalla presentazione del suo libro 'Una nuova primavera', a Diamante (ANSA).