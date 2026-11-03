(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Il problema" del reddito di cittadinanza "è che va assolutamente rivisto in modo che sia veramente utile per chi è realmente in difficoltà. Ci sono proposte che sono state anche rielaborate alla luce dell'esperienza qui maturata e ci confronteremo ai tavoli". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Roma. "Il reddito non è stato cancellato, si chiama assegno di inclusione, solo che hanno fatto cassa sui poveri, per arricchire i colossi delle armi, per arricchire aziende energetiche, per arricchire banche e imprese assicurative. Non è stato cancellato neppure da Meloni. Ha cambiato nome". (ANSA).