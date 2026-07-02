(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Barbara Floridia e i consiglieri di opposizione si sono dimessi dalla Commissione di Vigilanza Rai. Il loro è un gesto di grande dignità che racconta meglio di qualsiasi discorso quello che è accaduto negli ultimi due anni. Due anni in cui abbiamo denunciato con tutte le nostre forze il vilipendio delle istituzioni da parte del centrodestra: un organo di garanzia del Parlamento è stato di fatto messo nelle condizioni di non poter svolgere il proprio ruolo, boicottato dalla maggioranza di governo che gli ha impedito di poter svolgere le sue funzioni e finanche di riunirsi". Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte. "Non solo. Chi oggi siede a Chigi ne ha approfittato - aggiunge - per portare avanti un'occupazione sistematica della Rai, mettendo persone di stretta fiducia in ogni snodo strategico e trasformando il servizio pubblico in un terreno di conquista politica. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: ascolti deludenti, una credibilità sempre più compromessa e un danno al servizio pubblico che sarà difficile riparare". "Mai - prosegue Conte - si era vista un'occupazione così capillare, così pervasiva, così spregiudicata come quella inauguratasi con l'insediamento di questo governo. La responsabilità politica di questo sfacelo ha un nome e un cognome: Giorgia Meloni, non ci giriamo intorno. In questi anni di continua battaglia Barbara Floridia è stata in prima linea, guidando la Commissione con la schiena dritta, difendendo le prerogative del Parlamento, il pluralismo e la dignità delle istituzioni con equilibrio, correttezza e profonda consapevolezza del proprio ruolo". "Per questo - conclude - voglio ringraziare pubblicamente lei, i parlamentari M5S e quelli delle altre opposizioni presenti in Commissione di Vigilanza Rai. Con le loro scelte hanno restituito dignità a un'istituzione che altri hanno tentato di svuotare e umiliare. Noi continueremo a denunciare ogni abuso. Perché la Rai non appartiene al governo di turno. Appartiene ai cittadini italiani". (ANSA).