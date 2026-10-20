(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Primarie siano e primarie saranno", ma "è evidente che se ci sono due leader di partito, e io mi auguro che ci siano altri candidati, non ci sia, diciamo, questo duello rusticano". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, intervenendo al Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione di Coldiretti. "Non devono essere quelle primarie in cui si confrontano due o più partiti in modo asfittico", ha evidenziato, richiamando le preoccupazioni espresse da una parte dell'elettorato progressista sul rischio di una competizione "divisiva". "È una preoccupazione che non ho lasciato cadere nel vuoto", ha aggiunto. (ANSA).