(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Vi state confezionando una legge elettorale vergognosa con un premio di maggioranza incostituzionale ma noi non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con Colle Oppio". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera nell'ambito delle dichiarazioni di voto sula legge elettorale. "Uniti abbiamo fatto una battaglia in Parlamento contro la vostra arroganza - ha osservato - e questo è solo l'antipasto. Ci impegneremo noi per tirare fuori il Paese dalla palude del governo Meloni in cui non ci si riesce a curare mentre state spendendo miliardi per le armi. Non avete idea della battaglia che vi aspetta e con cui vi impediremo di prendere il potere, siamo qui". (ANSA).