(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "Sull'Ucraina in questi giorni ho detto e ripetuto le stesse cose che io e il M5S diciamo da 4 anni, la nostra posizione è sempre la stessa. Ma rispetto le posizioni del Partito democratico". Lo ha detto Giuseppe Conte intercettato dai cronisti a Montecitorio 'Quanto al rapporto con Schlein,"Nessun problema personale. Oggi ci siamo visti a pranzo, lo avevamo concordato già la settimana scorsa. La dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco", dice ancora il leader M5s. (ANSA).