(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Con Schlein ci siamo incontrati anche altre volte. In un recentissimo incontro ho invitato Schlein a valutare, vista la preoccupazione per le primarie che c'è in parte dell'elettorato, un passo indietro di tutti i leader di partito per proporre una terza figura. Gualtieri? Non ho fatto nomi perché non c'è per lei questa disponibilità" . Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a Coffee Break su La7. "Credo sia abbastanza probabile che in primavera" ci siano le politiche, "motivo per cui dobbiamo affrettarci a fare le primarie", "noi siamo pronti a parlare di programma". (ANSA).