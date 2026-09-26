"Noi abbiamo finito il nostro percorso, lasciamo che ciascuna forza faccia il suo percorso. Ma è certo che dobbiamo vederci e confrontarci e confido che troveremo assolutamente delle soluzioni unitarie coraggiose e all'altezza delle sfide dei nostri tempi". Così il leader M5s Giuseppe Conte a margine del suo intervento all'assemblea triennale del Centro per la riforma dello Stato in corso a Roma alla Casa internazionale delle donne a chi gli chiede se si riuscirà a trovare con gli alleati un punto di caduta su guerre, armi e Ucraina. (ANSA).