(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Se primarie devono essere, innanzitutto dobbiamo concentrarci sul programma. Noi abbiamo completato il nostro percorso il 20 settembre. Il 18 Avs presenterà il proprio programma. Schlein negli stessi giorni ha l'assemblea con il Pd. A questo punto, un attimo dopo, ma veramente un attimo dopo, ritroviamoci". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Cinque Minuti, su Rai uno. "Abbiamo tante cose di cui discutere. Un attimo dopo, con un programma condiviso, andremo alle primarie, che non possiamo fare a ridosso di una campagna elettorale. Non possiamo aspettare la Corte Costituzionale" sulla legge elettorale. (ANSA).