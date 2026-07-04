(ANSA) - CARACAS, 04 LUG - Prosegue la mobilitazione dei Paesi latinoamericani a sostegno del Venezuela, colpito dai terremoti del 24 giugno che, secondo il bilancio ufficiale, hanno causato 2.645 morti e 12.666 feriti. L'Uruguay ha inviato oggi il primo di una serie di voli umanitari nell'ambito di un ponte aereo che trasporterà complessivamente oltre 60 tonnellate di medicinali, alimenti, prodotti per l'igiene e attrezzature per il soccorso. Il Cile ha fatto arrivare all'aeroporto di Maiquetía, che serve Caracas, il terzo carico di assistenza, con 13,4 tonnellate di materiale, tra cui 35.000 dosi di vaccini, farmaci, dispositivi medici e generi alimentari, dopo aver già dispiegato squadre di soccorritori nei primi giorni dell'emergenza. Dall'Ecuador è partito un quarto volo con altre otto tonnellate di beni di prima necessità, superando le 30 tonnellate complessive di materiali destinati al Paese, e ha rimpatriato i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca e salvataggio. La Repubblica Dominicana ha annunciato in mattinata l'installazione di un ospedale mobile nell'area di La Guaira, con un'équipe di 40 operatori sanitari, oltre all'invio di 42.000 dosi di vaccini e materiale medico per prevenire il rischio di epidemie tra gli sfollati. (ANSA).