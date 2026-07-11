(ANSA) - ROMA, 11 LUG - In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, i prezzi dei carburanti continuano la corsa: oggi sabato 11 luglio 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,877 euro al litro per la benzina e 1,985 euro per il gasolio, contro rispettivamente 1,858 e 1,946 euro di ieri. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,968 euro per la benzina (ieri 1,951) e 2,064 euro per il gasolio, ieri a 2,033 euro. (ANSA).