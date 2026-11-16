(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Un appello a tutti i Paesi nazioni affinché accelerino l'eliminazione graduale, giusta e ordinata di carbone, petrolio e gas eliminando gradualmente i sussidi ai combustibili fossili il prima possibile. E' uno dei punti della bozza di decisione politica della Presidenza australiana della Cop31, diffusa oggi, mentre sono in corso i negoziati fra i Paesi che partecipano alla conferenza annuale dell'Onu sui cambiamenti climatici ad Antalya, in Turchia. La bozza chiede un impegno al multilateralismo, limitare il riscaldamento a 1,5 gradi centigradi e accelerare l'implementazione delle politiche climatiche con l'obiettivo di guidare l'azione climatica collettiva nel quadro dell'Accordo di Parigi. Fra i punti chiave si chiede anche l'espansione delle energie rinnovabili, il rafforzamento dei contributi determinati a livello nazionale (Ndc) e l'aumento dei finanziamenti per l'adattamento, puntando a triplicarli entro il 2035. (ANSA).