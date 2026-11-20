(ANSA) - ANTALYA, 20 NOV - L'assemblea plenaria convocata venerdì 20 alle 18 ora italiana alla Cop31 di Antalya in Turchia serve solo ad approvare testi secondari su questioni procedurali. I documenti finali più importanti, la Cover Decision e quelli su mitigazione, finanza e adattamento, sono ancora in alto mare. Sulla Cover Decision in particolare non è ancora uscita la terza bozza che era attesa per oggi. Stasera dovrebbe essere approvata, fra le altre cose, la procedura per il Global Stocktake del 2028, la valutazione degli obiettivi di decarbonizazione degli Stati alla Cop33. La conclusione della Cop, prevista per venerdì 20, slitterà almeno a sabato 21. Lo ha riferito all'ANSA un membro della delegazione italiana. (ANSA).