(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "E' la seconda volta, era già successo in Danimarca" che la Cop "non si è chiusa con un documento unico", "la Cover decision è andata avanti per qualche giorno con varie proposte da parte della presidenza, ma il confronto era politico tra blocchi di paesi e andava oltre a quello che poteva essere anche il merito della della stessa Cop e quindi c'era anche una prova di forza, se vogliamo", "ma fondamentalmente non c'era una volontà di chiusura". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'evento "La Nuova Sovranità" organizzato a Milano da "La Verità". (ANSA).