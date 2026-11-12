(ANSA) - WASHINGTON, 12 NOV - Ivan Kuznetsov e Angelina Nikolau, la coppia che ha scalato l'Empire State Building e si è promessa amore eterno a 400 metri di altezza, rischiano il carcere e l'espulsione in Russia se condannati per "reati gravi". Lo ha detto il loro avvocato a Fox news sostenendo che la procura di Manhattan ha respinto la proposta di patteggiamento per reati minori. Il caso è stato aggiornato al 28 gennaio 2027. A luglio Ivan e Angelina, vestiti di nero e con il volto coperto, si sono arrampicati sull'iconico grattacielo di New York e hanno steso uno striscione allarmando inizialmente le forze dell'ordine. "Quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace", il messaggio scritto sullo striscione. Dopo averlo esposto la coppia ha iniziato la discesa e, una volta raggiunta una delle piattaforme più in basso, lui si è inginocchiato e ha chiesto alla donna di sposarlo. La coppia è nota per le loro arrampicate spericolate in tutto il mondo e nel 2024 è stata protagonista del documentario 'Skywalkers: A Love Story' disponibile su Netflix. (ANSA).