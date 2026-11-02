(ANSA) - WASHINGTON, 02 NOV - La Corte Suprema Usa, senza la registrazione di alcun voto contrario, ha respinto in serata la richiesta dell'amministrazione Trump per imporre alla California di accantonare 20.000 schede elettorali per corrispondenza sull'ipotesi che possano essere state consegnate a persone non cittadine americane. Il provvedimento, privo di firma e di motivazioni, è giunto lo stesso giorno in cui i legali dell'amministrazione si sono rivolti alla Corte dopo che una corte d'appello federale aveva rigettato la tesi dell'amministrazione secondo cui le autorità californiane avrebbero dovuto sequestrare le schede per sottoporle a ulteriori verifiche. (ANSA).