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(ANSA) - WASHINGTON, 29 SET - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha revocato, fino a nuovo avviso, i limiti all'espulsione di immigrati irregolari verso Paesi terzi. Contro il parere dei tre giudici progressisti (su un totale di nove), la Corte ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di sospendere una sentenza di un tribunale inferiore. La Corte esaminerà il caso nel merito a dicembre. Il governo contesta la sentenza emessa a febbraio da un giudice federale di Boston, secondo la quale le persone che rischiano l'espulsione verso un Paese diverso dal proprio devono essere in grado di dimostrare il rischio di persecuzione o tortura in quel Paese. (ANSA).