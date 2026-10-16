(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - "Il nostro messaggio al presidente Zelensky è molto semplice: il sostegno dell'Unione europea all'Ucraina rimane più forte che mai. Non è questo il momento di ritirare il sostegno. Non è questo il momento di allentare le sanzioni contro la Russia. Ora è il momento di aumentare il nostro sostegno, di intensificare la nostra pressione, e questo è fondamentale per indurre la Russia ad accettare un vero cessate il fuoco, per portarla al tavolo dei negoziati". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa nel punto stampa con Zelensky. (ANSA).