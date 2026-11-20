(ANSA) - BRUXELLES, 20 NOV - "Una solida partnership tra l'Unione europea e il Regno Unito rappresenta un investimento strategico per la sicurezza dell'Europa ma è anche un investimento nella nostra prosperità condivisa, nell'innovazione, nella competitività e nella resilienza, perché non può esserci una difesa forte senza un'economia più forte. E insieme saremo più forti sia sul fronte della difesa che su quello dell'economia". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa al termine del vertice Ue-Regno Unito. "Naturalmente seguiamo con grande interesse il dibattito che avete rilanciato sul nostro futuro comune". (ANSA).