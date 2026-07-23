(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che, per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale, non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco" di Milano. Lo dice l'economista Carlo Cottarelli, ringraziando "quanti hanno proposto la mia candidatura: è sempre gratificante sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano". Pur non avendo mai ricevuto una "proposta fondata su un concreto programma di azione", nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'latro da "Letizia Moratti e Antonio Tajani", dopo che Carlo Calenda che "per primo menzionò" l'ipotesi già a giugno del 2025. (ANSA).