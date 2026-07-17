(ANSA) - MILANO, 17 LUG - E' stato dimesso questa mattina dal Niguarda Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crans Montana e tra gli ultimi ad arrivare all'ospedale milanese perchè a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Leonardo è stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda l'11 gennaio con ustioni sul 50% del corpo dove ha poi trascorso oltre sei mesi. Rimane ora una sola ragazza ancora ricoverata al Niguarda, Francesca Noto, 16 anni e compagna di classe di Leonardo Bove. (ANSA).