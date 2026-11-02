(ANSA) - SION, 02 NOV - Nell'interrogatorio in corso a Sion Jacques Moretti, proprietario del Constellation e indagato sul rogo di Capodanno a Crans-Montana, non risponderà alle domande degli avvocati di parte civile su eventuali episodi di riciclaggio di denaro. Lo ha chiarito il suo avvocato Patrick Michod in una lettera inviata nei giorni scorsi alla procura del Vallese. Su queste ipotesi di reato è stato aperto dagli inquirenti un filone di indagine. Nel fascicolo dell'inchiesta compare infatti un rapporto dell'ufficio federale svizzero fedpol in cui si rilevano sui conti correnti movimenti "anomali" e "transazioni opache". (ANSA).