(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Crédit Agricole ha proposto a Banco Bpm di avviare trattative relative a una fusione tra Banco Bpm e Crédit Agricole Italia. Lo si legge in una nota. L'entità risultante dalla fusione sarebbe incentrata su Banco Bpm e continuerebbe a essere quotata alla Borsa di Milano. Il gruppo francese piega che quella verso il Banco Bpm è una "proposta amichevole", "sottoposta alla valutazione del consiglio di amministrazione" di Piazza Meda, e "rappresenta una naturale estensione della partnership di lungo periodo tra Banco Bpm e Credit Agricole e della fiducia reciproca instauratasi tra i due gruppi. (ANSA).