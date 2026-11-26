(ANSA) - ROMA, 26 NOV - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, difficilmente può aspirare a un ruolo di mediatore nella risoluzione del conflitto ucraino avanzando ultimatum alla Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri von der Leyen aveva detto che la Ue parteciperà al prossimo round di negoziati e che la Russia deve sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche. "La Russia non deve nulla, la Russia deve garantire i propri interessi nazionali", ha affermato Peskov in un'intervista alla televisione di Stato ripresa dall'agenzia Interfax. (ANSA).