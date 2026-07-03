(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostyantynivka, nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "La città era stata di fatto trasformata in quella che il regime di Kiev considerava un'area fortificata inespugnabile, ma grazie all' eroismo delle nostre truppe, è stata ora completamente liberata", ha affermato il portavoce del Cremlino citato dalla Tass. (ANSA).