(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Vladimir Putin ha mostrato grande comprensione, nella telefonata con Donald Trump, riguardo ad alcune proposte avanzate dagli Usa per la de-escalation del conflitto in Ucraina. Lo ha reso noto il Cremlino. "Nel corso della conversazione, il presidente russo si è mostrato molto comprensivo verso alcune proposte della parte statunitense relative alle misure di de-escalation", ha detto ai reporter il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov citato da Interfax. La maggior parte della telefonata tra Putin e Trump, avvenuta venerdì sera su iniziativa di quest'ultimo, è stata incentrata sulla risoluzione della crisi ucraina, ha aggiunto. (ANSA).