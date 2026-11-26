(ANSA) - ROMA, 26 NOV - L'Unione europea sta per stanziare "un'altra ingente somma di denaro per la guerra" e "i cittadini di Francia, Italia, Germania avranno meno soldi nelle loro tasche, ne riceveranno meno". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito ai lavori del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. "Invece di riparare le scuole, costruire nuovi ospedali, istituzioni sociali, pagare sussidi, aumentare gli stipendi ai loro insegnanti e medici", i Paesi europei "spendono questi soldi in munizioni", ha aggiunto Peskov, citato da Interfax. (ANSA).