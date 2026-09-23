(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il Cremlino si è detto "grato" per l'invito rivolto dagli Stati Uniti al presidente russo Vladimir Putin per il vertice del G20 e affronterà la questione attraverso i canali diplomatici: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Abbiamo preso atto dell'invito in questione, siamo grati alla parte statunitense e lo accogliamo con favore. Prenderemo una decisione e procederemo a lavorare sulla questione per via diplomatica", ha detto Peskov all'agenzia Interfax. (ANSA).