(ANSA) - MOSCA, 17 LUG - La Russia respinge "con fermezza" ogni accusa di interferenza nelle elezioni in Usa. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo al presidente Donald Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. "Respingiamo qualsiasi accusa - ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Interfax - e lo facciamo con fermezza: la Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri Paesi. E ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni". (ANSA).