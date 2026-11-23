(ANSA) - MOSCA, 23 NOV - Della questione relativa all'attacco rivendicato da Kiev alla nave russa "Mercury" al largo delle coste libiche è competente il ministero della Difesa, ma il Cremlino "ha preso atto della dichiarazione di Zelensky in merito". Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale, Dmitry Peskov. "Le informazioni se ritenute opportune, saranno fornite anche tramite il ministero della Difesa. Ma, naturalmente, abbiamo preso atto della dichiarazione di Zelensky in merito", ha detto Peskov. (ANSA).